من هي صاحبة أجرأ إطلالة في سادس أيام الجونة؟.. فستان جريء ومكشوف

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

شهدت السجادة الحمراء في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة لعام 2024 إطلالات ساحرة ومتنوعة لنجمات الفن، لكن بعضهن اخترن ارتداء إطلالات جريئة.

في السطور التالية، نستعرض لكم أجرأ إطلالات نجمات الفن في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي عام 2024.

وقالت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي إن الفنانة بسنت صيام هي صاحبة أجرأ إطلالة في اليوم السادس من المهرجان.

وأوضحت زينب إن إطلالة الفنانة بسنت صيام مناسبة لها ولكن فتحة الساق الجريئة والبطن المكشوف جعلتها أكثر جراءة.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

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