شارك بقطعة واحدة.. هاني البحيري يضع بصمته في مهرجان الجونة بإطلالة حمراء صارخة (صور)

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- علاء أحمد:

في إطلالة استثنائية بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، تألقت الفنانة روجينا بفستان من تصميم المصمم المصري العالمي هاني البحيري.

تميز الفستان بتصميمه الجريء والفخم، جاء بقصة الكتف المكشوفة التي أضفت لمسة أنثوية راقية على الإطلالة، مع طيات بارزة على الكتفين تضيف بعداً جمالياً وتضفي حجماً ملفتاً.

الفستان يعتمد على قصة تبرز تفاصيل الجسم، وجاء مجسمًا عند الخصر قبل أن ينساب نحو الأسفل بذيل طويل يلامس الأرض، ما يمنح الإطلالة طابعًا ملكيًا يتناسب مع أجواء المهرجان.

نسقت روجينا مع الفستان عقد ماسي وسوار من Bijoux Jewellery ، مما أضاف بريقاً وجاذبية إلى إطلالتها.

اعتمدت روجينا تسريحة الشعر المرفوع من صالون الصغير، وهو خيار موفق لإبراز ملامح وجهها وأظهر تفاصيل الفستان بوضوح.

هذا الفستان قطعة فريدة، إذ أنه التصميم الوحيد الذي قدمه هاني البحيري في مهرجان الجونة لهذا العام.

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