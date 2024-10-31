عارضة أزياء محترفة.. ناقد موضة يشيد بإطلالة مايان السيد في الجونة.. 20 صورة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

أشاد ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل بإطلالة الفنانة الشابة مايان السيد خلال حضورها حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

ظهرت مايان بفستان أسود طويل، أبرز أنوثتها ورشاقتها، واختارت مكياجا ناعما وأنيقا، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين أضفت لمسة من الرقي على إطلالتها.

وفي تعليقه على الإطلالة، وصف باتريك خلال مقطع فيديو له بصفحته الشخصية بمنصة "يوتيوب" الفستان بأنه "موفق" مشيرا إلى أنه أظهر مايان كأنها عارضة أزياء محترفة.

وأضاف أن اختيار الإكسسوارات والمكياج كان موفقا أيضا، حيث تكاملت جميع العناصر لتقديم إطلالة متكاملة وأنيقة.

بهذه الإطلالة، أثبتت مايان أنها تمتلك ذوقا في اختيار الأزياء، وأنها قادرة على التألق في المناسبات المختلفة.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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