مهرجان الجونة

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بإطلالة جذابة.. هنادي مهنا تتألق في ثامن أيام مهرجان الجونة

07:32 م الخميس 31 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة هنادي مهنا
  • عرض 7 صورة
    هنادي مهنا بإطلالة أنيقة في ثامن أيام الجونة
  • عرض 7 صورة
    إطلالة الفنانة هنادي مهنا من الجونة
  • عرض 7 صورة
    هنادي مهنا في اليوم الثامن لمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 7 صورة
    هنادي مهنا بإطلالة بسيطة
  • عرض 7 صورة
    هنادي مهنا بإطلالة جذابة
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كتبت- آلاء نبيل :

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة هنادي مهنا في اليوم الثامن لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة بإطلالة بسيطة.

ارتدت توب كت باللون البني، ونسقت معه بنطلون أبيض وايد ليج، وكلاتش من براند "L.V".

واعتمدت على مكياجا رقيقا ليبرز ملامحها الجذابة، مع ترك شعرها منسدل على الكتف.

ونسقت مع الإطلالة نظارة شمسية باللون البني، و اكسيسورات بسيطة تكمن في ساعة يد و أساور باللون الذهبي والفضي.

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الفنانة هنادي مهنا إطلالة هنادي مهنا من الجونة مهرجان الجونة 2024
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