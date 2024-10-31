بإطلالة جذابة.. هنادي مهنا تتألق في ثامن أيام مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- آلاء نبيل :

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة هنادي مهنا في اليوم الثامن لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة بإطلالة بسيطة.

ارتدت توب كت باللون البني، ونسقت معه بنطلون أبيض وايد ليج، وكلاتش من براند "L.V".

واعتمدت على مكياجا رقيقا ليبرز ملامحها الجذابة، مع ترك شعرها منسدل على الكتف.

ونسقت مع الإطلالة نظارة شمسية باللون البني، و اكسيسورات بسيطة تكمن في ساعة يد و أساور باللون الذهبي والفضي.

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