خطفت الأنظار بجمالها.. باتريك خليل يعلق على إطلالة تارا عماد في الجونة- 8 صور تكشف

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار بإطلالة ساحرة خلال حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وقد أثنى ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل في مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على منصة "يوتيوب"، على اختيار تارا لفستان طويل باللون الذهبي، مشيدا بقماشة الفستان الرقيقة التي أبرزت جمالها وأن اللون الذهبي أضفى لمسة من الأناقة والجاذبية على إطلالتها، متناسبا مع لون بشرتها ونحافتها.

وأكملت تارا إطلالتها بمكياج ناعم وأنيق، وتركت خصلات شعرها منسدلة على جانبي وجهها، ما أكسبها مظهرا جذابا.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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