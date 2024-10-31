أحمد خالد صالح بإطلالة أنيقة في ثامن أيام الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهر الفنان أحمد خالد صالح في فعاليات اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة أنيقة.

وارتدى أحمد تيشرت باللون الأبيض، ونسق أسفلها بنطلون أسود.

ونسق مع إطلالته حذاء أبيض، ونظارة شمسية.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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