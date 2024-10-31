قديمة وكارثية.. 20 صورة لـ أسوأ إطلالات النجمات في سادس أيام الجونة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

بالرغم من حرص نجمات الفن أثناء حضورهن اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي على ارتداء أجمل التصاميم، ولكن بعض الإطلالات جاءت غير موقفة وسيئة.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أسوأ إطلالات النجمات خلال اليوم السادس من مهرجان الجونة، وفق ما ذكرت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح خاص لـ"لمصراوي".

عفاف مصطفى:

وصفت مصممة الأزياء إطلالة الفنانة عفاف مصطفى بأنها قديمة وقصة الدريبنج الموجودة في الفستان والأكتاف والأرداف والأكمام غير جيدة.

نسرين طافش:

علقت زينب على إطلالة الفنانة نسرين الطافش قائلة: "قصة الفستان قديمة والتول والجوبير من صيحة موضة 2012".

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