شنطة إنجي أبوالسعود في الجونة.. حكاية "المثلث الأحمر المقلوب"

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت - أميرة حلمي

تصوير - علاء أحمد

لفتت الفنانة إنجي أبو السعود، الأنظار بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

إنجي ارتدت فستانا ماكسيا باللون الأخضر، ونسّقته مع حقيبة يد من الخرز الأحمر على شكل مثلث مقلوب، والذي الذي أثار جدلا فما قصته؟

المثلث الأحمر المقلوب أحد رموز المقاومة الفلسطينية التي ظهرت بعد عملية "طوفان الأقصى".

بدأ الرمز بالظهور في مقاطع الفيديو التي ينشرها الإعلام العسكري لكتائب القسام، حيث يتم استخدام المثلث الأحمر لتحديد الأهداف قبل قصفها، وذلك عن طريق إضافته أثناء المونتاج.

ومع تصاعد المواجهات المسلحة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، أطلقت كتائب القسام مجموعة من الفيديوهات التي توثق عمليات استهداف الدبابات والمركبات العسكرية باستخدام المثلث الأحمر المقلوب كرمز لتركيز الهدف.

انتشر الرمز بشكل واسع، خاصة بعد ظهور فيديو يوثق استهداف دبابة من نقطة قريبة للغاية، وهو ما أثار اهتمام المتابعين.

زادت شعبية الرمز بعد تصريحات “أبو عبيدة”، المتحدث باسم كتائب القسام، الذي أكد أن المقاومة دمرت 136 آلية عسكرية إسرائيلية، مما زاد من اهتمام الناس واستخدامهم للرمز.

أصبح المثلث الأحمر المقلوب وسيلة شعبية بين المستخدمين والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام، حيث استخدموه عبر خاصية "الستوري" كطريقة جديدة للتعبير عن الدعم للقضية الفلسطينية.

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