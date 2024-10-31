مهرجان الجونة

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بفستان قصير.. 10 صور لـ أسماء جلال تخطف الأنظار في ثامن أيام الجونة

01:04 م الخميس 31 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أسماء جلال تخطف الأنظار في ثامن أيام الجونة
  • عرض 10 صورة
    أسماء جلال تخطف الأنظار
  • عرض 10 صورة
    الفنانة أسماء جلال
  • عرض 10 صورة
    أسماء جلال بفستان قصير
  • عرض 10 صورة
    أسماء جلال بفستان قصير
  • عرض 10 صورة
    أسماء جلال في فعاليات اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    أسماء جلال في فعاليات اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    أسماء جلال في فعاليات اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة ناعمة
  • عرض 10 صورة
    أسماء جلال في فعاليات اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة ناعمة
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة أسماء جلال في فعاليات اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة ناعمة.

وأطلت أسماء مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون البيج من خامة "الترايكو" ومزينا بالورود.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البيج.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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أسماء جلال إطلالة أسماء جلال من الجونة أسماء جلال بفستان قصير مهرجان الجونة 2024
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