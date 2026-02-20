إعلان

واتساب يختبر عرض تحديثات الحالة أعلى صفحة الدردشات.. تفاصيل

كتب : محمود عبدالرحمن

02:21 م 20/02/2026

واتساب

يستعد واتساب لإجراء تغييرات جديدة، حيث يختبر تصميما يعرض تحديثات الحالة مباشرة أعلى صفحة الدردشات، بدلا من الاقتصار على تبويب التحديثات فقط.

الحالات تصبح بارزة مباشرة في صفحة الدردشات

وفقا لتقرير نشره موقع WABetaInfo، تعرض النسخة التجريبية WhatsApp beta 2.26.6.9 على أندرويد أحدث تحديثات الحالة من جهات الاتصال في أعلى تبويب "الدردشات".

وتظهر الحالات على شكل صور الملفات الشخصية للأشخاص الذين نشروا تحديثات مؤخرا، بحسب تقرير موقع phonearena.

وتركز الميزة الجديدة على جهات الاتصال التي يتفاعل معها المستخدم بشكل متكرر، شريطة أن يكونوا قد نشروا حالة جديدة.

ورغم استمرار تبويب "التحديثات" في الشريط السفلي، فإن ظهور الحالات أعلى صفحة الدردشات قد يغير طريقة استخدام التطبيق بشكل ملحوظ.

وتظل إعدادات الكتم (Mute) فعالة، فإذا قام المستخدم بكتم حالة شخص معين، فلن تظهر تحديثاته في الشريط العلوي الجديد. وحتى الآن، تم رصد التغيير في نسخة أندرويد التجريبية فقط، دون تأكيد بشأن وصوله إلى أجهزة آيفون.

خطوة نحو الطابع الاجتماعي

تعكس الخطوة توجه ميتا المتزايد نحو تحويل واتساب من تطبيق مراسلة بسيط إلى منصة أقرب لوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع الشعبية المستمرة لميزة "القصص" عبر مختلف تطبيقات الشركة.

ورغم أن واتساب لا يعرض إعلانات تقليدية داخل المحادثات، فإن إبراز الحالات بهذا الشكل قد يفتح الباب أمام فرص تحقيق دخل مستقبلية، كما يحدث في تطبيقات أخرى تابعة للشركة.

في المقابل، يرى بعض المستخدمين أن قوة واتساب تكمن في بساطته، وأن إضافة مزايا اجتماعية قد تبعده عن وظيفته الأساسية كتطبيق مراسلة سريع ومباشر.

المرحلة التجريبية

يبقى التغيير حتى الآن في مرحلة الاختبار، ما يعني أن شكله النهائي أو حتى إمكانية إلغائه بالكامل لا تزال واردة قبل الطرح الرسمي لجميع المستخدمين.

واتساب تحديثات واتساب النسخة التجريبية WhatsApp beta 2.26.6.9

