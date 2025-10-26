"شبه فنانات هوليود".. ندى موسى تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

"ليلة لا تُنسى".. نورهان منصور تنشر صورًا من ختام مهرجان الجونة

خطفت الفنانة ندى موسى الأنظار خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأزرق الملكي مكشوف الكتفين، بتصميم ضيق أبرز أناقتها ورشاقتها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على الصور كالتالي: "واو"، "يا جمال الأزرق"، "شبه فنانات هوليود"، "سكر"، ولا غلطة".

وشهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام عددًا من الفعاليات الفنية البارزة، من بينها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة الإنجاز الإبداعي، إلى جانب العرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصُنّاعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

