إعلان

"شبه فنانات هوليود".. ندى موسى تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

كتب : سهيلة أسامة

06:29 م 26/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ندى موسى في ختام مهرجان الجونة السينمائي (2)
  • عرض 5 صورة
    ندى موسى في ختام مهرجان الجونة السينمائي (3)
  • عرض 5 صورة
    ندى موسى تخطف الأضواء في ختام الجون (2)
  • عرض 5 صورة
    ندى موسى في ختام مهرجان الجونة السينمائي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة ندى موسى الأنظار خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأزرق الملكي مكشوف الكتفين، بتصميم ضيق أبرز أناقتها ورشاقتها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على الصور كالتالي: "واو"، "يا جمال الأزرق"، "شبه فنانات هوليود"، "سكر"، ولا غلطة".

وشهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام عددًا من الفعاليات الفنية البارزة، من بينها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة الإنجاز الإبداعي، إلى جانب العرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصُنّاعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

اقرأ أيضًا:

أحمد سعد عن مشاركته في The Voice: أنا أكثر من يستحق وعن جدارة هذا المقعد

حاتم صلاح يؤدي مناسك العمرة ويزور المسجد النبوي رفقة زوجته

الفنانة ندى موسى ندى موسى على إنستجرام ندى موسى في ختام مهرجان الجونة ختام مهرجان الجونة السينمائي إطلالة ندى موسى

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"رموه في الترعة؟".. حقيقة اعتداء الأهالي على نائب سابق بالبحيرة
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران
جريمة تهز فيصل.. مأساة طفلة نامت بجوار شقيقها المقتول ولم تستيقظ
يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي