خضعت الفنانة أسماء أبو اليزيد لجلسة تصوير بحضور زوجها، على هامش حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

نشرت أسماء الجلسة عبر حسابها على انستجرام، إذ استعرضت إطلالتها الجريئة والأنيقة.

حازت جلسة التصوير على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الجمال كله، أحلى واحدة، قمر، شكلكم تحفة، انتوا الاتنين سكر".

كانت آخر مشاركات أسماء أبو اليزيد الفنية بمسلسل "النص" بطولة الفنان أحمد أمين وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن الفنانة أسماء أبو اليزيد تشارك بفيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

"17 صورة ورقص هستيري".. الفنان حسان العربي يحتفل بزفاف ابنته

دينا فؤاد تؤدي تمارين رياضية شاقة داخل الجيم..والجمهور يعلق (صور وفيديو)