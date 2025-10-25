بعد حفل الختام| نيللي كريم تودع الجونة بإطلالة جريئة.. ماذا قالت؟

شاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها ودعت من خلالها مهرجان الجونة بعد حفل الختام الذي أقيم مساء أمس الجمعة.



ونشرت نيللي، الصور التي ظهرت فيها بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرًا لك يا جونة.. نراكم العام القادم/ شكرًا لكم جميعًا على رعايتي".

وشهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.