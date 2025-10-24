حرص الفنان شريف منير والفنان ماجد المصري على قضاء اوقاتًا ممتعة مع الموسيقى والغناء، خلال تواجدهما في مدينة الجونة بالبحر الأحمر، وحضور فعاليات مهرجان الجونة.

ونشرت صفحة برنامج "ET بالعربي" مقطع فيديو لـ شريف منير يضرب على "الدرامز" وماجد المصري يغني بالإنجليزية في الجونة.

شهد مهرجان الجونة في دورته الثامنة عرض 70 فيلمًا، منها أربعون داخل المسابقة الرسمية، سواء أفلام روائية طويلة أو قصيرة أو وثائقية.

كما شهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

وحرصت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تكريم النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية.

وحضرت النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف في مهرجان الجونة السينمائي، والتي تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.