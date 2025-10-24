بعد تصريح هنادي مهنا عن أسوأ فستان.. 25 صورة للنجمات بفساتين موف في مهرجان

حرصت عددًًا من نجمات الفن على اصطحاب أبنائهن في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمدينة الجونة، وسط نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

من أبرز هؤلاء النجوم الفنانة انتصار وابنها، الفنانة رانيا يوسف وابنتها توانا، الفنانة إيمان العاصي وابنتها ريتاج.

ونستعرض في التقرير التالي، إطلالات النجوم وأبنائهم على ريد كاربت مهرجان لجونة السينمائي:

رانيا منصور وتوانا

خطفت الفنانة رانيا منصور أنظار الجمهور وعدسات المصورين على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بعد ظهورها مرتدية فستان أبيض أنيق وجريء، بينما ارتدت توانا فستان قصير.

انتصار وابنها

خطفت الفنانة انتصار ونجلها الأنظار فور وصولهما على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وقامت بتعديل ربطة العنق بشكل كوميدي، والتقطا سويا العديد من الصور التذكارية.

إيمان العاصي وابنتها ريتاج

حرصت الفنانة إيمان العاصي على اصطحاب ابنتها ريتاج والظهور سويًا في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

ظهرت الفنانة إيمان العاصي بإطلالة جريئة خلال حضورها ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وحرصت إيمان على الظهور بفستان طويل أسود بضهر مكشوف، بينما ارتدت ابنتها فستان أبيض بفتحة ساق، والتقطا سويًا الصور التذكارية على الريد كاربت.

انطلق حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح البلازا، بعزف السلام الجمهوري، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.