بعد تصريح هنادي مهنا عن أسوأ فستان.. 25 صورة للنجمات بفساتين موف في مهرجان

خطفت الفنانة نسرين أمين الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي، بعد مشاركة المتابعين والجمهور، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت نسرين أمين مجموعة صور عبر حساباتها الرسمية بموقع "انستجرام" و"فيسبوك"، ظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية فستان طويل بفتحة ساق، للتفاعل معها الفنانة جومانا مراد وعلقت، قمر، كما تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وجاءت تعليقات، المتابعين، على الصور، كالتالي: "ايه الجمال دا يا نسرين"، "قمرية وزي العسل"، "ايه الحلاوة دي"، "قلبي على جمالك يا فنانة"، "كله جميل يا نسرين".

انطلق حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح البلازا، بعزف السلام الجمهوري، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.