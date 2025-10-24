"فستان موف".. جيسيكا حسام الدين بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان الجونة

"ضحك وقبلة على الهواء".. نور إيهاب تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة السينمائي

كتب - معتز عباس:

تصوير /علاء أحمد:

حرصت الفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين على الظهور بإطلالة مختلفة وأنيقة في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة.

وظهرت جيسيكا على الريد كاربت مرتدية فستان موف مميز وأنيق كشف عن جمالها، أمام عدسات المصورين على الريد كاربت.

خطفت الفنانة ميس حمدان الأنظار وعدسات المصورين، بعد ظهورها بإطلالة جريئة وغير عادية على السجادة الحمراء في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت ميس بإطلالة جذابة مرتدية فستان شفاف ومفتوح من الساق على الريد كاربت بمهرجان الجونة.

تختتم اليوم الجمعة 24 أكتوبر فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي شهد حضور كبير من نجوم الفن المصريين والعرب ومختلف دول العالم.

شهد مهرجان الجونة في دورته الثامنة عرض 70 فيلمًا، منها أربعون داخل المسابقة الرسمية، سواء أفلام روائية طويلة أو قصيرة أو وثائقية.