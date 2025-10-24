إعلان

بالصور| لميس الحديدي وعمرو منسي وماريان خوري أول حضور ختام مهرجان الجونة السينمائي

كتب : منى الموجي

06:38 م 24/10/2025
الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

بدأت السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، استقبال الضيوف من المشاهير والنجوم وصنّاع الأفلام والقائمين على المهرجان.

وكان أول حضور السجادة الحمراء المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، المدير الفني للمهرجان المخرجة ماريان خوري، والإعلامية لميس الحديدي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

لميس الحديدي عمرو منسي ماريان خوري حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي

