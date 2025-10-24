

الجونة- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

أكد الناقد أندرو محسن، مدير البرمجة في مهرجان الجونة السينمائي، أنه كان يشعر أن العمل على الدورة الثامنة استغرق الكثير من الوقت، ولكن بمجرد إقامة حفل الافتتاح يجد أيام الفعاليات تمر سريعا.

وتابع في تصريح خاص لـ"مصراوي": "كل يوم من أيام الفعاليات كان هناك عدد من الأفلام المهمة العربية والدولية والمصرية، وضم المهرجان 82 فيلما، وهو عدد كبير".

وشدد على أن أهمية المهرجان تظهر دورة تلو الأخرى، وذلك من خلال حرص صناع السينما على المشاركة بأفلامهم، مضيفا "المهرجان يقدم الدعم للكثير من المشاريع والكثير منها يشارك في مهرجانات مهمة بعد ذلك، ويسعدنا الحظ بعودتها للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي، كذلك شركات التوزيع الكبرى تمنح أولوية للمهرجان ونحن سعداء بعرض فيلم فرانكشتاين، الجونة واحد من المهرجانات القليلة التي تعرض الفيلم على مستوى العالم، بعد عرضه في فينيسيا".

واختتم "مهرجان الجونة السينمائي من الدورة الأولى ولد كبيرا ومبهرا، وساهم بالكثير من الأمور التي ألهمت مهرجانات أخرى على مستوى مصر والدول العربية".

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.