قبل ساعات من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، شهدت السجادة الحمراء بهذه الدورة تألق عدد من نجمات الفن بفساتينهن التي ارتدينها طوال أيام وليال المهرجان.



وكان من بين نجمات الفن اللاتي أثرن الجدل بفساتينهن "انتصار وروجينا ونيللي كريم ونجلاء بدر ومايا دياب وأسماء جلال ومايان السيد".

ويقام اليوم الجمعة حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي والتي أقيمت في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.