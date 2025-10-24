إعلان

قبل ساعات من حفل الختام.. نجمات أثرن الجدل بفساتينهن بمهرجان الجونة (25 صورة)

كتب : هاني صابر

02:46 م 24/10/2025
  مايا دياب
  • عرض 25 صورة
    مايا دياب
  • عرض 25 صورة
    مايا دياب (2)
  • عرض 25 صورة
    إنتصار على ريد كاربت فيلم السادة الأفاضل (8)_8
  • عرض 25 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 25 صورة
    الفنانة نيللي كريم
  • عرض 25 صورة
    نيللي كريم بالجونة (4)
  • عرض 25 صورة
    نيللي كريم بالجونة (3)
  • عرض 25 صورة
    اسماء جلال تتالق في الجونة (1)
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال في مهرجان الجونة (7)_4
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال (1)
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال (2)
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال (3)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد جريئة في مهرجان الجونة (6)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد من مهرجان الجونة (2)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد من مهرجان الجونة (3)
  • عرض 25 صورة
    نجلاء بدر (4)
  • عرض 25 صورة
    نجلاء بدر (5)
  • عرض 25 صورة
    الفنانة نجلاء بدر (3)
  • عرض 25 صورة
    الفنانة نجلاء بدر (2)
  • عرض 25 صورة
    بفستان أحمر مايان السيد تداعب الكاميرات في مهرجان الجونة (4)
  • عرض 25 صورة
    نجلاء بدر بفستان مكشوف من البطن في مهرجان الجونة (1)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد من مهرجان الجونة (1)
  • عرض 25 صورة
    روجينا تتألق بإطلالة جريئة على السجاة الحمراء في ثاني أيام الجونة (1)
  • عرض 25 صورة
    روجينا تتألق بإطلالة جريئة على السجاة الحمراء في ثاني أيام الجونة (2)

قبل ساعات من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، شهدت السجادة الحمراء بهذه الدورة تألق عدد من نجمات الفن بفساتينهن التي ارتدينها طوال أيام وليال المهرجان.

وكان من بين نجمات الفن اللاتي أثرن الجدل بفساتينهن "انتصار وروجينا ونيللي كريم ونجلاء بدر ومايا دياب وأسماء جلال ومايان السيد".

ويقام اليوم الجمعة حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي والتي أقيمت في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

مهرجان الجونة حفل ختام مهرجان الجونة مايان السيد أسماء جلال نيللي كريم مايا دياب روجينا

