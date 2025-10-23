تنوعت بين الجرأة والأناقة.. 15 صورة لـ إطلالات نجمات الفن في اليوم السابع

كشفت الفنانة رانيا يوسف تفاصيل زواجها من المنتج الفني أحمد جمال، خلال لقائها مع الإعلامية ريهام سعيد، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وقالت رانيا: "هي جت كده، أنا وأحمد نعرف بعض من 2009، واشتغلنا مع بعض تاني في الآنسة فرح سنة 2018، وبعد كده في نص الشعب اسمه محمد قررنا بقى نتجوز".

من جانبه، قال أحمد جمال: "كان في استلطاف، بس في نص الشعب اسمه محمد كانت المفاجأة، أنا كنت مهيأ نفسي لحاجات، لقيت قصادها 10 أضعاف يعني كنت عارف اللي هيحصل عارف بس مكنتش متخيل إنه بالحجم ده"، لتقاطعه رانيا مازحة: "مخضوض يا حبيبي هو برضه".

وأضافت رانيا: "أنا حذرته وقلت له السوشيال ميديا هتعمل إيه، وإننا هنتشتم ويتقال علينا كلام بايخ، لأن كل واحد دلوقتي ماسك موبايل وبيقول رأيه، وأنا متعودة على كده، أنا لو ما اتشتمتش بحس إن في حاجة غلط، أحمد لسه مخضوض، بس شوية شوية هيتعود".

وسألت ريهام سعيد زوج رانيا يوسف: "بتتضايق لما الناس تتكلم على لبسها أو فستانها؟"، فرد قائلًا: "أنا عارف إن كده كده هنتشتم من غير سبب أصلًا"، لتعلق رانيا: "من الحاجات اللي حببتني فيه إنه متفاهم وفاهم شغلنا، واللي قربنا من بعض إن شغلنا واحد وفاهمين".



وأوضح أحمد جمال أن الزواج من ممثلة أمر صعب، قائلًا: "ظروف شغلنا صعبة جدًا، لما هي بتصور وأنا بصور مش بنعرف نتقابل".

يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف أعلنت زواجها من أحمد جمال خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد، وسبق أن تعاونا معًا في أكثر من عمل فني، منها مسلسل نص الشعب اسمه محمد الذي عُرض في رمضان 2025، وكان أحمد المخرج المنفذ للعمل.

