شهد اليوم السابع من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة حضورًا لافتًا لعدد من نجوم ونجمات الفن، الذين تألقوا بإطلالات جمعت بين الجرأة والأناقة على السجادة الحمراء، خلال العرض الخاص للفيلم التونسي "وين يأخذنا الريح" للمخرجة آمال قلاتي.

وتنوعت الإطلالات بين الجرأة والأناقة، حيث حرص الفنانون على لفت الأنظار بعدد من الإطلالات المميزة، من بينهم لقاء الخميسي، لينا صوفيا، فاطمة ناصر، المخرج طارق العريان، ونيكول سعفان، الذين حضروا لمشاهدة الفيلم والمشاركة في فعاليات المهرجان.

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، بمشاركة عدد كبير من النجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

