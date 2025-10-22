نجيب ساويرس: مهرجان الجونة إرث مهم لمستقبل مصر السياحي والثقافي

عبّر المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، عن سعادته الغامرة بالنسخة الأخيرة من المهرجان، مؤكدًا أنها كانت "أشيك سنة" وأن المهرجان أصبح "كلمة كبيرة في عالم المهرجانات السينمائية".

وأرجع ساويرس، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، هذا النجاح إلى الحالة المعنوية الإيجابية، قائلاً: "والله كانت أشيك سنة، ويمكن عشان الفرحة اللي إحنا فيها، فالفرح برده بيمتد، لكن السنة دي داخلين على وقت حلو وكل حاجة حلوة، " مشيراً إلى أن الدورات السابقة كانت تواجه بعض المشكلات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد ساويرس أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الإيجابية يعكس "ثقة جامدة جداً" من المصريين في بلادهم، حيث إنهم "كلهم بيستثمروا".

كما شدد على أن المشاريع السياحية الجديدة، مثل مشروع "اللوكندا" في الجونة، تساهم بشكل مباشر في تعزيز الحركة الاقتصادية، مضيفاً أن إضافة 500 غرفة سياحية جديدة "شيء ممتاز" للمساحة السياحية في مصر.

وفي سياق دعم الأجيال الجديدة، لفت نجيب ساويرس إلى أهمية متابعة الأبناء في المجال الاستثماري، مستذكراً تشجيع والده الراحل للجيل الجديد على الاستمرار في المشاريع الاقتصادية والثقافية، مؤكداً أن مهرجان الجونة يمثل "إرثاً مهماً" للمستقبل السياحي والثقافي في مصر.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي: أوروبا لم تتأثر بتداعيات الهجرة غير الشرعية بفضل جهود مصر

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. ويعلق على القمة الأوروبية المصرية