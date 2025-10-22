بعد ظهورها حامل على الريد كاربت.. ثراء جبيل تكشف نوع جنينها

"حلم أصبح حقيقة".. أسما شريف منير تنشر صورًا جديدة لها من مهرجان الجونة

كشفت الفنانة ثراء جبيل عن نوع جنينها المنتظر، ضمن مشاركتها في العرض الخاص من فيلم "ولنا في الخيال.. حب" بمهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت ثراء مجموعة صور من الجونة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "من العرض الخاص لفيلم " ولنا في الخيال.. حب" في مهرجان الجونة السينمائي مع بنتي حبيبتي".

احتفلت ثراء جبيل بزواجها من مختار الديناري في 25 ديسمبر 2023 في حفل عائلي بسيط في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أقامت حفل زفاف آخر في مصر ديسمبر 2024.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

