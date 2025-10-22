شهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة منافسة قوية بين نجمات الفن، حيث خطفن الأنظار بإطلالات جريئة تجمع بين الأناقة والتميز، وتنوّعت اختياراتهن بين الفساتين الطويلة الكلاسيكية والتصميمات القصيرة.

وكان من أبرز الإطلالات اللافتة، الفنانة ليلى علوي التي تألقت بفستان وردي أنيق، بينما اختارت أمينة خليل فستانًا طويلًا جمع بين اللونين الأبيض والأحمر.

أما الفنانة أسماء جلال فاختارت بدلة باللون الأسود جاءت بتصميم أنيق، في حين لفتت جيهان الشماشرجي الأنظار بفستان أسود لامع.

وخطفت الفنانة نور إيهاب الأضواء بإطلالة جريئة وظهرت خلالها بفستان قصير باللون البيج، أبرز ملامحها الشبابية.

وتنوعت الإطلالات بين الجرأة والرقي، ما جعل حضور النجمات في هذه الدورة من المهرجان محط اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدسات المصورين، الذين حرصوا على توثيق لحظات تألقهن على السجادة الحمراء.

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، بمشاركة عدد كبير من النجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

