إعلان

إطلالات جريئة وأنيقة لنجمات الفن في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة

كتب : نوران أسامة

02:32 م 22/10/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    ليلى علوي على ريدكاربيد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة
  • عرض 15 صورة
    شيرين رضا على ريدكاربيد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة
  • عرض 15 صورة
    زينة أشرف عبد الباقي على ريد كاربيد مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    داليا شوقي على ريد كاربيد مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    جيهان الشماشرجي على ريدكاربيد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة
  • عرض 15 صورة
    بشرى على ريدكاربيد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة
  • عرض 15 صورة
    بسنت شوقي على ريدكاربيد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة
  • عرض 15 صورة
    إلهام شاهين على ريد كاربيد مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    إطلالة ثراء جبيل من مهرجان الجونة
  • عرض 15 صورة
    أمينة خليل من مهرجان الجونة (2)
  • عرض 15 صورة
    أسماء جلال على ريدكاربيد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة
  • عرض 15 صورة
    أروى جودة على ريدكاربيد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة
  • عرض 15 صورة
    ليلى علوي على ريد كاربيد مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    لبلبة على ريد كاربيد مهرجان الجونة السينمائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة منافسة قوية بين نجمات الفن، حيث خطفن الأنظار بإطلالات جريئة تجمع بين الأناقة والتميز، وتنوّعت اختياراتهن بين الفساتين الطويلة الكلاسيكية والتصميمات القصيرة.

وكان من أبرز الإطلالات اللافتة، الفنانة ليلى علوي التي تألقت بفستان وردي أنيق، بينما اختارت أمينة خليل فستانًا طويلًا جمع بين اللونين الأبيض والأحمر.

أما الفنانة أسماء جلال فاختارت بدلة باللون الأسود جاءت بتصميم أنيق، في حين لفتت جيهان الشماشرجي الأنظار بفستان أسود لامع.

وخطفت الفنانة نور إيهاب الأضواء بإطلالة جريئة وظهرت خلالها بفستان قصير باللون البيج، أبرز ملامحها الشبابية.

وتنوعت الإطلالات بين الجرأة والرقي، ما جعل حضور النجمات في هذه الدورة من المهرجان محط اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدسات المصورين، الذين حرصوا على توثيق لحظات تألقهن على السجادة الحمراء.

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، بمشاركة عدد كبير من النجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

اقرأ أيضًا:
"بفستان جريء".. آيه سليم تنشر صورًا مع 3 قطط فرعونية والجمهور يعلق

بدون مكياج.. إميلي شاه تصدم جمهورها من أحدث ظهور على السوشيال ميديا

المخرج العالمي مايكل إدواردز يوجه رسالة لصناع فيلم "نصيب" بمناسبة انطلاق تصويره

السجادة الحمراء إطلالات جريئة مهرجان الجونة السينمائي دورته الثامنة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يحذر: زيادة البنزين "مش مبرر" لرفع الأسعار
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 5 آلاف برميل و42 مليون قدم غاز يوميًا
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا