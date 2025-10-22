إعلان

15 صورة.. إطلالات جريئة وأنيقة لـ روجينا خطفت بها الأنظار في الجونة السينمائي

كتب : سهيلة أسامة

01:41 م 22/10/2025
خطفت الفنانة روجينا الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، بإطلالات تنوعت بين الأناقة والجرأة على السجادة الحمراء.

اليوم الأول (حفل الافتتاح):

تألقت روجينا بفستان طويل باللون الوردي (البينك)، جاء بدون أكمام وبقصة ناعمة أظهرت أنوثتها بأسلوب راقٍ، ومكياج هادئ أبرز ملامحها.

اليوم الثاني للمهرجان:

ظهرت روجينا بإطلالة جريئة باللون الأسود، حيث اختارت فستانًا قصيرًا لامع القماش، أبرز رشاقتها.

اليوم الثالث للمهرجان:

اختارت روجينا في اليوم الثالث للمهرجان الظهور بفستان قصير باللون الذهبي

اليوم الرابع للمهرجان:

فاجأت روجينا الجمهور وعدسات المصورين على الريد كاربت، بإطلالة غريبة ومختلفة، رابع أيام مهرجان الجونة بفستان طويل بأكمام عريضة و"منفوشة"، على السجادة الحمراء، لفتت به أنظار الجمهور والحاضرين في المهرجان.

اليوم الخامس للمهرجان:

ظهرت روجينا في المهرجان بإطلالة لامعة باللون البنفسجي، إذ ارتدت بدلة أنيقة جمعت بين القوة والأنوثة في آنٍ واحد بإطلالة أنيقة وملفتة.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

