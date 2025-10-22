20 صورة لأبناء النجوم على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي

تصوير- علاء أحمد:

يحرص العديد من النجوم على اصطحاب عائلتهم معهم خلال حضورهم فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وكان من أبرز هؤلاء النجوم الفنان محمود حميدة، الفنانة رانيا منصور، الفنان صبري فواز، الفنان أحمد رزق.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبناء النجوم يخطفون الأنظار في الجونة السينمائي:

الفنان محمود حميدة

حرص الفنان محمود حميدة على مرافقة عدد من عائلته وحرص على حضور العديد من الفعاليات الفنية معهم والتقاط الصور التذكارية على الريد كاربت.

رانيا منصور

ظهرت الفنانة رانيا منصور على ريد كاربت مهرجان الجونة رفقة ابنتها الفنانة الشابة توانا الجوهري، وخطفت الأم وابنتها الأضواء بإطلالتهما على الريد كاربت والتقطا العديد من الصور سويا.

أحمد رزق

حرص الفنان أحمد رزق على اصطحاب نجله في المهرجتان هذ العام، وحضرا سويا العديد من الفعاليات، وحرص رزق على التقاط العديد من الصور معه.

صبري فواز

اصطحب الفنان صبري فواز ابنته لحضور فعاليات مهرجان الجونة هذا العام، وحرص فواز على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت.

