"بفستان جريء".. آيه سليم تنشر صورًا مع 3 قطط فرعونية والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة آية سليم الأنظار على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت آية سليم، صورا لها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وسط 3 تماثيل لقطط فرعونية، وعلقت: "سأخبرك في حياة أخرى عندما نكون كلانا قطط".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أنتي قلبي ومفتاحه"، "جميلة أوي "، "منورة وزي العسل"، "تبهرين يا قمر".

يذكر أن، آية سليم تشارك بفيلم "السلم والثعبان لعب عيال" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، أسماء جلالـ ظافر العابدين، قصة طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.