كتب - معتز عباس:

تصوير / علاء أحمد:

تألقت الفنانة أمينة خليل في ظهورها الجديد باليوم السادس من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة.

وخطفت أمينة خليل أنظار الحضور والجمهور وعدسات التصوير، بعد ظهورها بـ"البدلة" البيضاء، على السجادة الحمراء.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.