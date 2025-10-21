بعد شفائها من وعكتها الصحية.. رنا رئيس تظهر بإطلالة جريئة في الجونة

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مايان السيد متابعيها الجمهور، صورًا جديدة من السجادة الحمراء لفيلم "ولنا في الخيال حب"، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت مايان مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "من أجمل أيام حياتي الحمدلله، في العرض الخاص لفيلم ولنا في الخيال حب، حسيت بكمية حب و مشاعر حقيقية جميلة".



وأضافت: "شكراً لكل حد كان قاعد بيتفرج و شكراً لاحتفائكم بينا و بالفيلم، أنا فخورة بالفيلم دا و بحبه و يارب انتوا كمان لما تتفرجوا تتبسطوا زي ما احنا انبسطنا و احنا بنعمله".

ووجهت رسالة لمخرجة العمل سارة رزيق: "فخورة بيكي أوي يا أحلى و أشطر مخرجة شكراً على الفرصة دي".

وظهرت في أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها مايان، وهي ترقص احتفالًا بعرض فيلم "ولنا في الخيال.. حب" بمهرجان الجونة

ومن جانبها وجهت لها الفنانة شيماء سيف التهنئة، وكتبت: "مبروك يا روح قلبى هايلة هايلة هايلة يا مايان بجد برافو".

يجمع أحمد السعدني ومايان السيد، الفيلم الرومانسي ولنا في الخيال ..حب، والمقرر عرضه قريبا في دور العرض بالسينمات.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.