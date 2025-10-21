بالصور| حسين فهمي: السينما تعبر عن الإنسان البسيط في الشارع

بالصور| ريهام سعيد ولقاء الخميسي ضمن حضور "سينما من أجل عالم أفضل" في "الجونة

أول تعليق من يسرا على بكائها مع حسين فهمي في جلسة مهرجان الجونة السينمائي

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي ضمن فعاليات دورته الثامنة اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، حلقة نقاش بعنوان "سينما من أجل عالم أفضل"، وتحدث خلالها: النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، السفير حميد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، النجمة يسرا، وأدار الحوار: سارة بيسادا نائب المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

وشاهد حضور الجلسة فيلما يستعرض معاناة الشعب الفلسطيني في الأحداث الأخيرة، وكيف قدمت لهم دولة الإمارات المساعدات الطبية والغذائية، وألقى الضوء على تعاون الشعب الإماراتي في ذلك.

وفي كلمته وجه حسين فهمي الشكر لدولة الإمارات لكل ما قدمته للشعب الفلسطيني، والشيخ محمد بن زايد، وشكر كل من شارك في الفيديو الذي تم تصويره، وأثنى على تميزه ووصفه بالمؤثر، متابعا "في مصر أيضا نقوم بهذا الواجب ومن خلال المهرجان القاهرة السينمائي قدمنا مشاعرنا تجاه الشعب الفلسطيني في أفضل صورة".

وأضاف حسين "كنت سفير البرنامج الإنمائي لمدة 10 سنوات ويسرا أيضا، واستقلت بسبب هجوم إسرائيلي على مدينة قانا، ولم أقبل أن يقال إنني سفير نوايا حسنة في ظروف لم يكن فيها ظروف نوايا حسنة إطلاقا، ومنذ فترة طويلة كنت أشارك في الوفاء والأمل، السينما مهم جدا تُظهر هذه المشاعر وكفنانين مهمتنا نظهر هذه المشاعر، السينما تعبر عن الإنسان البسيط في الشارع الذي يحتاج اهتمام ورعاية وهذه مهتمنا دائما وكل أفلامنا تقدم هذا الشكل".

شهدت الجلسة حضور عدد من المشاهير، بينهم: لقاء الخميسي، ريهام سعيد، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

وبكت النجمة يسرا والنجم حسين فهمي تأثرا بالمشاهد التي كشفت عن الإصابات الكبيرة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني أطفالا ونساء ورجالا، والتي وصلت إلى حد بتر الأطراف، إلى جانب مشاعر الفقد التي تصاحبهم بعد فقدانهم لعدد كبير من أقاربهم وذويهم.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.