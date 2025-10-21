أول تعليق من يسرا على بكائها مع حسين فهمي في جلسة مهرجان الجونة السينمائي

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:



نظم مهرجان الجونة السينمائي ضمن فعاليات دورته الثامنة اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، حلقة نقاش بعنوان "سينما من أجل عالم أفضل"، شهدت حضور: النجم حسين فهمي، حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، السفير حميد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، النجمة يسرا، وأدار الحوار: سارة بيسادا نائب الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.



الجلسة عرضت فيلما يستعرض معاناة الشعب الفلسطيني في الأحداث الأخيرة، وكيف قدمت لهم دولة الإمارات المساعدات الطبية والغذائية، وألقى الضوء على تعاون الشعب الإماراتي في ذلك.



وبكت النجمة يسرا والنجم حسين فهمي تأثرا بالمشاهد التي كشفت عن الإصابات الكبيرة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني أطفالا ونساء ورجالا، والتي وصلت إلى حد بتر الأطراف، إلى جانب مشاعر الفقد التي تصاحبهم بعد فقدانهم لعدد كبير من أقاربهم وذويهم.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.