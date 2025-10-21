نجلاء بدر تخطف الأنظار بـ "فستان جريء" على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

كتب - معتز عباس:

تصوير / علاء أحمد:

شهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، حضور لافت ومميز لأحدث عرسان الوسط الفني مؤخرًا.

وتوافد على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة في دورته الثامنة، المخرجة إيناس الدغيدي وزوجها، والفنانة رانيا يوسف وزوجها، والمخرج هادي الباجوري وزوجته.

خطفت إيناس الدغيدي الأنظار بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد عبدالمنعم، على الريد كاربت، في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وتألقت الفنانة رانيا يوسف في اليوم الخامس من مهرجان الجونة، بعد حضورها بصحبة زوجها المخرج المنفذ أحمد جمال.

كما حضر المخرج هادي الباجوري وزوجته الفنانة الشابة هايدي خالد، اليوم الخامس من المهرجان.

احتفلت المخرجة إيناس الدغيدي بعقد قرانها الجمعة الموافق 10 أكتوبر، على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، وذلك بحفل يقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

واحتفل هادي الباجوري بعد قرانه على الممثلة هايدي خالد يوم 13 أكتوبر الجاري.

كما تزوجت رانيا يوسف من الممثل والمخرج المنفذ أحمد جمال، وذلك خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد، الذي أقيم يوم 26 سبتمبر الماضي.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.



كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

