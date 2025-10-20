إعلان

حسن أبو الروس يرقص مع يسرا على أغنية "كل الناس" في مهرجان الجونة.. (فيديو وصور)

كتب : معتز عباس

09:28 م 20/10/2025
    حسن ابو الروس يرقص مع يسرا (1)
    حسن ابو الروس يرقص مع يسرا (2)
    حسن ابو الروس يرقص مع يسرا (3)

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان حسن أبو الروس النجمة يسرا الرقص في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة مرور 50 عامًا على إنجازات وأعمال يسرا الفنية في مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر حسن مقطع فيديو له وهو يرقص مع يسرا على مهرجان "كل الناس"، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "مفيش منك يا يسرا.. مفيش خالص خالص".

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

حسن أبو الروس يسرا مهرجان الجونة السينمائي

