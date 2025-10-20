كتب - معتز عباس:

شارك الفنان حسن أبو الروس النجمة يسرا الرقص في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة مرور 50 عامًا على إنجازات وأعمال يسرا الفنية في مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر حسن مقطع فيديو له وهو يرقص مع يسرا على مهرجان "كل الناس"، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "مفيش منك يا يسرا.. مفيش خالص خالص".

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

