صنّاع فيلم "50 متر" على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي

كتب : منى الموجي

08:45 م 20/10/2025

صناع فيلم 50 متر

الجونة- منى الموجي:

التقط صناع فيلم 50 متر صورا تذكارية على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، قبل عرض العمل ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة في الدورة الثامنة.

وظهر على السجادة الحمراء المخرجة يمنى خطاب، ووالدها بطل العمل أكرم خطاب، والمنتج أحمد عامر.

وتعليقًا على عرض الفيلم في المهرجان قالت يمنى في بيان صحفي "مشاركة حكايتي في وطني وبين الناس الذين يهمّونني أكثر، تُعدّ دائمًا أمرًا مميزًا ومثيرًا. كما أنني متشوقة لمعرفة كيف سيتلقى الجمهور المصري الفيلم، وكيف سيتفاعل مع أسئلته وموضوعاته".

تدور الأحداث داخل حوض تدريب بطول خمسين مترًا لفريق تمارين الأيروبيك المائية للرجال الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عامًا، حيث تكافح يمنى، وهي مخرجة لأول مرة، لإنجاز فيلمها. من خلال كتابة مشاهد خيالية، إلى صياغة التعليقات الصوتية، تنجح يمنى في اختراق عزلة والدها ومشاركته أسئلتها. من خلال إظهار ضعفها أخيرًا، تستطيع يمنى التصالح مع والدها ومع نفسها والمضي قدمًا في خيارات حياتها.

صناع فيلم 50 متر (2)

