الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

وصلت الفنانة بسمة داود، اليوم الاثنين 20 أكتوبر لمدينة الجونة، لحضور فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وتواجدت على السجادة الحمراء للفيلم المصري 50 متر إخراج يمنى خطاب.

كانت يمنى خطاب علقت في بيان صحفي على مشاركة الفيلم في المهرجان، قائلة "مشاركة حكايتي في وطني وبين الناس الذين يهمّونني أكثر، تُعدّ دائمًا أمرًا مميزًا ومثيرًا. كما أنني متشوقة لمعرفة كيف سيتلقى الجمهور المصري الفيلم، وكيف سيتفاعل مع أسئلته وموضوعاته".

تدور الأحداث داخل حوض تدريب بطول خمسين مترًا لفريق تمارين الأيروبيك المائية للرجال الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عامًا، حيث تكافح يمنى، وهي مخرجة لأول مرة، لإنجاز فيلمها. من خلال كتابة مشاهد خيالية، إلى صياغة التعليقات الصوتية، تنجح يمنى في اختراق عزلة والدها ومشاركته أسئلتها. من خلال إظهار ضعفها أخيرًا، تستطيع يمنى التصالح مع والدها ومع نفسها والمضي قدمًا في خيارات حياتها.