نانسي تنشر صورًا مع يسرا وإلهام شاهين.. والجمهور يعلق: "قمر الجونة"

خطفت المطربة نانسي عجرم الأنظار بعد ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

ونشرت نانسي صورًا مع النجمة يسرا والنجمة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الجونة بيعطني طاقة وحيوية".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمالك خطيرة"، "أميرة النساء"، "كسرتي الدنيا وولعتي الجو"، "قمر الجونة".

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.