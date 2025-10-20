إعلان

نانسي تنشر صورًا مع يسرا وإلهام شاهين.. والجمهور يعلق: "قمر الجونة"

كتب - معتز عباس:

07:16 م 20/10/2025
    نانسي عجرم والهام شاهين ويسرا
    نانسي عجرم في مهرجان الجونة
    نانسي عجرم في مهرجان الجونة

خطفت المطربة نانسي عجرم الأنظار بعد ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

ونشرت نانسي صورًا مع النجمة يسرا والنجمة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الجونة بيعطني طاقة وحيوية".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمالك خطيرة"، "أميرة النساء"، "كسرتي الدنيا وولعتي الجو"، "قمر الجونة".

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

نانسي عجرم يسرا إلهام شاهين مهرجان الجونة السينمائي

