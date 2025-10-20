إعلان

شيماء سيف تكشف سر عن يسرا.. ماذا قالت؟

كتب : مصطفى حمزة

04:45 م 20/10/2025
كشفت الفنانة شيماء سيف، عن كواليس تعاونها مع النجمة يسرا، خلال حديثها في مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت شيماء سيف: "كنا بنصور في الحسين والمحلات كلها قافلة ويسرا كانت بتطبق الفلوس وتحطها من تحت باب المحلات عشان اللي يفتح الصبح يلاقي فلوس ورزق جايله".

وأقام مهرجان الجونة السينمائي احتفالية خاصة ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان، احتفاءً بمسيرة النجمة الكبيرة يسرا التي أكملت 50 عامًا من العطاء في السينما والفن.

وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي يوم ١٦ أكتوبر، وتستمر حتى ٢٤ أكتوبر.

شيماء سيف يسرا مهرجان الجونة السينمائي

