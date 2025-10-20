شيماء سيف تكشف سر عن يسرا.. ماذا قالت؟

يسرا تكشف سرا عن فيلم الإرهاب والكباب في ندوتها بمهرجان الجونة السينمائي

يسرا تحكي موقفا جمعها بـ هالة صدقي وإلهام شاهين بعد خضوعها لعملية استمرت

كشفت الفنانة شيماء سيف، عن كواليس تعاونها مع النجمة يسرا، خلال حديثها في مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت شيماء سيف: "كنا بنصور في الحسين والمحلات كلها قافلة ويسرا كانت بتطبق الفلوس وتحطها من تحت باب المحلات عشان اللي يفتح الصبح يلاقي فلوس ورزق جايله".

وأقام مهرجان الجونة السينمائي احتفالية خاصة ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان، احتفاءً بمسيرة النجمة الكبيرة يسرا التي أكملت 50 عامًا من العطاء في السينما والفن.

وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي يوم ١٦ أكتوبر، وتستمر حتى ٢٤ أكتوبر.