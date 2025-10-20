15 صورة لفنانات تألقن بالأزرق في مهرجان الجونة السينمائي

يسرا تكشف سرا عن فيلم الإرهاب والكباب في ندوتها بمهرجان الجونة السينمائي

تألقت عدد من الفنانات، بفساتين باللون الأزرق ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي



ومن أبرز النجمات اللاتي تألقن باللون الأزرق: حنان مطاوع، بشرى، درة، هدى المفتي، بسمة



وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي يوم ١٦ أكتوبر، وتستمر حتى ٢٤ أكتوبر

