15 صورة لفنانات تألقن بالأزرق في مهرجان الجونة السينمائي

كتب : منال الجيوشي

04:01 م 20/10/2025
    هدى المفتي في الجونة
    درة في اليوم الخامس من مهرجان الجونة
    درة متأنقة على الريد كاربت
    حنان مطاوع في الجونة
    حنان مطاوع في الجونة السينمائي
    بشرى أنيقة في الجونة
    بسمة على السجادة الحمراء بالجونة
    هدى المفتي بفستان أزرق طويل
    الفنانة بشرى من الجونة
    الفنانة بشرى في الجونة السينمائي
    الفنانة بسمة في الجونة السينمائي
    الفنانة حنان مطاوع بمهرجان الجونة
    درة على ريد كاربت الجونة
    إطلالة ناعمة للفنانة حنان مطاوع

تألقت عدد من الفنانات، بفساتين باللون الأزرق ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي


ومن أبرز النجمات اللاتي تألقن باللون الأزرق: حنان مطاوع، بشرى، درة، هدى المفتي، بسمة


وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي يوم ١٦ أكتوبر، وتستمر حتى ٢٤ أكتوبر
مصراوي يعرض لكم ١٥ صورة لنجمات بفساتين زرقاء:

الفنانات هرجان الجونة السينمائي ساتين باللون الأزرق

