حسين فهمي يحكي كواليس تعاونه مع شريف عرفة وعادل إمام في "اللعب مع الكبار"

يسرا تكشف سرا عن فيلم الإرهاب والكباب في ندوتها بمهرجان الجونة السينمائي

نشرت الفنانة شيماء سيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور تجمعها بنجوم الفن، على هامش الاحتفالية الخاصة التي أقيمت لتكريم النجمة يسرا



وحازت الصور على إعجاب جمهور شيماء سيف، التي ظهرت بفستان فضي أنيق، وعلقت: "ليلة في حب الملكة يسرا"



وظهرت شيماء في الصور بصحبة النجمة يسرا، السيناريست تامر حبيب، الإعلامية إنجي علي، النجم محمود حميدة، المطربة مايا دياب، الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة شيري عادل، الكاتبة إنجي علاء، الفنان حسن الرداد، الفنان أحمد رزق، والفنان ماجد المصري



وأقام مهرجان الجونة السينمائي احتفالية خاصة ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان، احتفاءً بمسيرة النجمة الكبيرة يسرا التي أكملت 50 عامًا من العطاء في السينما والفن.



وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي يوم ١٦ أكتوبر، وتستمر حتى ٢٤ أكتوبر