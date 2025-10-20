فاز فيلم "يونان" ثاني أفلام المخرج أمير فخر الدين، بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية في دورتها السابعة، وذلك خلال حفل الإعلان عن الجوائز الذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مساء السبت 18 أكتوبر.

الفيلم إنتاج مشترك بين ألمانيا، كندا، إيطاليا، فلسطين، قطر، الأردن، والسعودية، وتُقدَّم الجائزة بالتعاون بين European Film Promotion (EFP) ومركز السينما العربية (ACC).

وفي رسالة مصوّرة خلال الحفل، عبّر المخرج أمير فخر الدين عن امتنانه للجنة التحكيم ومركز السينما العربية وEFP، قائلاً: "إنه تكريم جميل للغاية أن يحتضن النقاد العرب فيلم يونان أيضاً، فهذا أمر مؤثر جداً بالنسبة لي، ربما يعني هذا أن الفيلم قد وجد طريقه إلى موطنه أخيراً".

وتسلمت الجائزة نيابةً عنه المنتجة دوروثي باينماير (Red Balloon Film – هامبورغ، ألمانيا)، التي قالت: "يونان هو الفيلم الثاني لأمير فخر الدين، وكفيلمه الأول الغريب، فهو عمل بطيء الإيقاع وصامت وحزين. حكايات أمير ليست صاخبة، لكنها تُروى بأكثر الطرق شاعرية ورهافة وتلامس القلب بعمق. أفلامه تُبطئني وتجعلني أتأمل وأعيد التفكير فيما أراه. في كل مرة أشاهدها أكتشف زاوية جديدة وطبقة أخرى من المعنى. أمير راصدٌ بارع وسارد حكيم، روحٌ عجوز في جسد شاب، وأنا أتطلع بشغف لإنتاج الفيلم الثالث في ثلاثيتنا".

يروي فيلم يونان قصة رجل عربي يصل إلى جزيرة نائية في بحر الشمال بنية إنهاء حياته، لكنه يواجه مجتمعًا ألمانيًا محافظًا ومهمشًا وقوة الطبيعة التي تزعزع قراره وتعيد تشكيل نظرته للعالم. ما يبدأ كرحلة عزلة يتحول إلى مواجهة فلسفية مع الذات والآخر تكشف عن مواضيع الاغتراب والصدمة والتجدد. صُوّر الفيلم وسط مناظر طبيعية قاسية وجميلة في شمال أوروبا، تجسّد إحساس البطل بالمنفى الداخلي.ويقول فخر الدين إنه أراد من خلال الفيلم استكشاف الفراغ الذي ينشأ حين تتلاشى الألفة ويتهشّم الشعور بالانتماء، فلا يبقى سوى الصمت