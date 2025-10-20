الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:



نظم مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الاثنين 20 أكتوبر، ضمن فعاليات الدورة الثامنة، جلسة حوار للمخرج الكبير شريف عرفة، أدارها الفنان عباس أبو الحسن، في منطقة البلازا على شاطئ البحر الأحمر، بحضور عدد كبير من القائمين على المهرجان وضيوفه من النجوم.

وقال شريف إنه لم يخطط لتقديم مراحل في مشواره، ولا يعرف هل سوف يستمر في العمل عام أو أثنين أو عشرة أعوام، أو من سيقوم ببطولة أفلامه.



وأشار إلى وجود رابط بين الأفلام وهو الحلم، أو أن يرى المشاهد شيء نابع من شخصيته، واصفا جملة أفلام ذات قضية بأنها صعبة جدا، وتجعلنا نفكر، ماذا تعني السينما، ولماذا نقدمها "اللي بيخلينا نعمل سينما أننا بنحب ده، السينما وسيلة بصرية مش واحد عايز يقول قضية ما ينفعش أقول كده، وأنا أصلا أفلامي مش تافهة وفيها حاجات مهمة، ويجب أن يحتوي الفيلم على قيمة بصرية عالية وإلا ميبقاش فيلم". مشددا على أن أسمى شيء في الفن هو الإحساس الإنساني الذي يخرج به المشاهد.



وتحدث شريف عن المخرجين الكبار الذين سبقوه، وبعضهم تعاون معهم كمساعد مخرج في بداية المشوار، وقال عن المخرج نيازي مصطفى "من أفضل المخرجين والرواد، ده أعجوبة، ومخدش حقه".



وأكد أن لكل مخرج روحه الخاصة في أفلامه، فيمكن للمشاهد أن يلمس في أفلام عاطف سالم روح الأسرة وتعامل الأب والأم مع الأبناء في الحياة اليومية، وعن حسن الإمام قال إن هناك فترة كانت أعماله تُهاجم ويتم وصفها بأنها قائمة على أمور بعينها مثل الاستعانة بالراقصات، لكن الحقيقة أنك عندما تبحث عن مشاهد تجسد ثورة 19 ستذهب على الفور لأعمال حسن الإمام، لافتا أنه تعلم منهم دون أن يكررهم.



شهدت الجلسة حضور النجمة يسرا، النجم حسين فهمي، الفنان نور النبوي، المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، الفنان أحمد السعدني، السيناريست مريم نعوم، الفنانة بسنت شوقي.



