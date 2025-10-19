خطف نجوم الفن الأنظار خلال عرض فيلم "إسكندرية كمان وكمان" للمخرج يوسف شاهين، ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة.

ونشرت النجمة إلهام شاهين صورة تجمعها بالنجمة يسرا، والنجم حسين فهمي، والفنانة يسرا اللوزي، خلال عرض فيلم "اسكندرية كمان وكمان".

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

