"فستان قصير".. أروى جودة تتألق بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة

حرصت الفنانة أروى جودة على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء، في اليوم الرابع من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

والتقطت أروى صورًا على الريد كاربت لمهرجان الجونة، وظهرت مرتدية فستان نص كوم قصير فوق الركبة.

شهد اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ8، العديد من الفعاليات الفنية بحضور أبرز النجوم وصناع السينما من جميع أنحاء العالم.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

