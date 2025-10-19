إعلان

مي الغيطي تخطف الأنظار بفستان قصير وجريء رابع أيام مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

07:23 م 19/10/2025
كتب - معتز عباس:

تصوير / علاء أحمد:

شهد اليوم الرابع لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، تألق لافت للنجمات على السجادة الحمراء، لفيلم "إسكندرية كمان وكمان".

وخطفت الفنانة مي الغيطي أنظار عدسات التصوير بعد ظهورها بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير فوق الركبة، كشف عن جمالها وأناقتها.

اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ8، شهد العديد من الفعاليات الفنية بحضور أبرز النجوم وصناع السينما من جميع أنحاء العالم.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

