الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شهدت منطقة البلازا في مهرجان الجونة السينمائي، ظهور دمية فيلم السادة الأفاضل، الذي من المقرر عرضه ضمن فعاليات الدورة الثامنة التي انطلقت فعالياتها مساء الخميس 16 أكتوبر.

الدمية التي تظهر على الملصق الدعائي الخاص بالفيلم، ارتدت جلباب بلدي وأشعلت أجواء البلازا بالرقص وغناء أغنية عالبايظ، وتفاعلت معها الفنانة مايان السيد ووقفت لمشاهدتها، كما قام الفنان حسن أبو الروس بالرقص.

يُذكر أنه تم الكشف عن الملصقات الدعائية للفيلم، استعدادا لعرضه، وظهر كل نجم من النجوم المشاركين على ملصق دعائي منفرد، وهم: محمد ممدوح، ناهد السباعي، أشرف عبدالباقي، انتصار، طه دسوقي، محمد شاهين، بيومي فؤاد، علي صبحي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر.

"السادة الأفاضل" من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبدالرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز، امباير.