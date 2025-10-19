يسرا: يوسف شاهين ممثل رائع وأول ما شافني قالي إنتي لمضة وطويلة قوي

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

أقام مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأحد 19 أكتوبر، ضمن فعاليات دورته الثامنة، جلسة بعنوان

"رحلة مع الأستاذ من عدسته إلى عوالمهم الخاصة- مئوية يوسف شاهين"، بمشاركة المتحدثين: فريد بوغدير، داوود أولاد السيد، جابي خوري، يسرا، وأدارها الناقد أحمد شوقي.

ووصفت يسرا المخرج الراحل يوسف شاهين بأنه ممثل رائع، مشيرة أنها طلبت منه أن يقوم بالتمثيل في فيلم إسكندرية كمان وكمان، وتابعت "كان بيحب النجوم لكن له أثر غير عادي عليهم، وفيه فرق أنك تتأثر بمخرج وبين إنك تقلده في التمثيل، وفيه اللي وقع في فخ تقليد يوسف شاهين، لأنه مؤثر وغصب عنك بتتأثر بيه، ولما يشوف ممثل مش حابب اللي بيعمله أو مش بيعمله من قلبه بيحزن حزن كبير".

وحكت عن اللقاء الأول بينهما: "قالي انتي طويلة قوي، قلتله لأ مش طويلة، وقلتله مين الممثل اللي قدامي قالي نور الشريف، قلتله ما هو أطول مني، أنا مش طويلة، فرد انتي لمضة قوي، وطلب أغير لون شعري، واعتذرت عن فيلم حدوتة مصرية، كنت مش فاهمة حاجة، وساعتها قالي ما إنتي حمارة".

وكان من بين حضور الجلسة: حسين فهمي، محمد العدل، خالد يوسف، لبلبة، ماريان خوري، انتشال التميمي، يسرا اللوزي، محمد كريم، خالد سليم، داليا شوقي، صفي الدين محمود.

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته الثامنة بحفل افتتاح أقيم يوم الخميس 16 أكتوير، ويستمر حتى 24 أكتوبر.