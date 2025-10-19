بعد حديثها في الجونة السينمائي.. ماذا قدمت كيت بلانشيت لدعم اللاجئين؟

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها مجموعة من الصور من أجواء حفل العشاء الذي أُقيم على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت إلهام في الصور برفقة عدد من نجوم الفن، من بينهم كيت بلانشيت، درة، ليلى علوي، جميلة عوض، نيللي كريم، نانسي عجرم، هاني رمزي، وحسين فهمي.

ونشرت شاهين الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "من أجمل ليالي مهرجان الجونة، حفل عشاء رائع مع نجمة هوليوود كيت بلانشيت، وسهرة مميزة بصوت النجمة العربية الجميلة نانسي عجرم".

ويُعد مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب من خلال فن السينما، ودعم المواهب الشابة عبر منصة "سيني جونة".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين شاركت في رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، أحمد رزق، وأحمد زاهر، كما ظهرت كضيفة شرف في فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد.

