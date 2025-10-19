إعلان

نجوم الزمن الجميل يتألقون على السجادة الحمراء في "مهرجان الجونة" بتقنية الذكاء الاصطناعي

كتب : سهيلة أسامة

01:52 م 19/10/2025
كتبت- سهيلة أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعدد من نجوم الزمن الجميل، من بينهم أم كلثوم، شادية، فاتن حمامة، سعاد حسني، رشدي أباظة، عبد الحليم حافظ، وأحمد رمزي، وذلك بعد أن جرى تصميمها بتقنية الذكاء الاصطناعي لتظهرهم على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذين عبّروا عن إعجابهم بالفكرة التي أعادت لأذهانهم أجواء "الزمن الجميل" في شكل عصري وجديد.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.
