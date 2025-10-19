إعلان

أنيقة وجريئة.. مي سليم تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور لها بمهرجان الجونة السينمائي

كتب : نوران أسامة

12:10 م 19/10/2025
شاركت الفنانة مي سليم جمهورها مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها على السجادة الحمراء، خلال فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

ونشرت مي الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بفستان أنيق وجريء، واعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

ونالت الصور إعجاب متابعيها الذين انهالوا عليها بالتعليقات، وجاءت أبرزها: "قمر أوي ما شاء الله"، "حورية بحر"، "جميلة بجد"، "تجنني".

وشهد اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي عددًا من الفعاليات الفنية، بحضور نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف دول العالم، من بينها افتتاح النسخة الجديدة من سوق "سيني جونة"، إلى جانب جلسة حوارية مع النجمة العالمية كيت بلانشيت.

يُذكر أن آخر أعمال مي سليم كانت مشاركتها في مسرحية "المجانين"، بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي، والتي عُرضت ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

